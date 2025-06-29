Прогноз магнитной бури на 30 июня 2025: чего ждать метеозависимым

После регулярных магнитных бурь в течение июня магнитосфера Земли, наконец-то, пришла в спокойствие.
В течение всего месяца Землю то и дело накрывал настоящий магнитный шторм. Метеозависимые люди по всему миру страдали от внезапно выросшей геомагнитной активности в июне, однако они наконец-то могут выдыхать. В ближайшие дни ученые прогнозируют спокойную обстановку в магнитосфере. О том, ждать ли магнитную бурю 30 июня — в материале URA.RU.
Солнечная активность 30 июня 2025.
По данным ученых из Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ, на поверхности звезды последние несколько дней царит покой. После того как Земля вышла из-под влияния быстрого солнечного ветра, ничего не грозит спокойствию магнитосферы планеты.
На текущий момент индекс солнечной активности оценивается в 2,4 балла из 10. За последние сутки эксперты зафиксировали лишь одну вспышку среднего класса С, которая произошла вечером 28 июня. Благодаря тому, что на поверхности звезды ситуация нормализовалась, спокойствие ожидается и на Земле.
Магнитные бури 30 июня 2025.
Прогноз магнитных бурь на месяцФото: Лаборатория солнечной активности.
Ближайшие дни уровень магнитосферы Земли останется на «зеленом» уровне. Начиная с понедельника на графике ученых нет даже намека на то, что геомагнитная активность может вырасти. То, что обстановка останется спокойной, ученые оценивают в 87%. Вероятность незначительных геомагнитных колебаний — 10%. А шанс внезапной магнитной бури — всего 3%.
Прогноз магнитных бурь на месяц.
По прогнозу ученых, в течение всей следующей недели, с 30 июня по 6 июля, магнитосфера Земли останется спокойной. 7 числа произойдет небольшой всплеск геомагнитной активности, а с 10 по 11 число стоит готовиться к магнитной буре. Также геомагнитный шторм ожидается 22−23 июля, в 12, 13, 21, 28 и 29 числа возможен «оранжевый» уровень магнитосферы.
Стоит учитывать, что предварительный прогноз на такой долгий срок может оказаться неточным. Ведь никто не застрахован от внезапных вспышек на Солнце, которые могут повлиять на магнитосферу Земли. Поэтому метеозависимым людям стоит регулярно проверять прогноз магнитных бурь на ближайшие дни.
Как спастись метеозависимым.
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К сожалению, каждый человек может оказаться под влиянием магнитных бурь. Несмотря на то, что чаще всего на проблемы со здоровьем из-за шторма жалуются люди после 50 лет, страдающие от хронических заболеваний и проблем с сердцем, ощутить изменения в магнитосфере могут даже здоровые и молодые люди. Врачи подсчитали, что примерно 30% населения Земли страдает от регулярного геомагнитного шторма.
Несмотря на распространенность проблемы, ученые так и не изобрели надежного средства от метеочувствительности. Поэтому единственный способ справиться с магнитными бурями — это наладить свой образ жизни и следить за здоровьем. Отказ от вредных привычек, регулярный сон, сбалансированное питание и спорт помогут держать организм в тонусе и снизить влияние внешних факторов на самочувствие.
Однако если, несмотря на перечисленные выше советы, человек все еще ощущает влияние магнитных бурь — ему стоит проконсультироваться в больнице. Ведь метеочувствительность может оказаться одним из симптомов хронического заболевания, о котором он даже не подозревает.