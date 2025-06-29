Прогноз магнитной бури на 30 июня 2025: чего ждать метеозависимым

К сожалению, каждый человек может оказаться под влиянием магнитных бурь. Несмотря на то, что чаще всего на проблемы со здоровьем из-за шторма жалуются люди после 50 лет, страдающие от хронических заболеваний и проблем с сердцем, ощутить изменения в магнитосфере могут даже здоровые и молодые люди. Врачи подсчитали, что примерно 30% населения Земли страдает от регулярного геомагнитного шторма.