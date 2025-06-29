Жители Ростовской области дали дочери редкое кельтское имя

Жители Ростовской области назвали новорожденную дочь редким и древнем именем. Об этом сообщается на сайте информационно-аналитического портала ЗАГС.
По данным на конец июня самыми редкими именами для девочек в 2025 году стали: Милим, Адлия, Аурина, Насе и Эйлин. Последнее имеет древние корни и, по мнению некоторых исследователей, кельтское происхождение. Среди самых популярных имен для малышек оказались Мария, София, Анна, Варвара и Ева.
Родители мальчиков чаще нарекали сыновей Александрами, Михаилами, Артемами, Матвеями, Иванами, но у некоторых в свидетельство о рождении было вписано Фикретдин, Гасан, Багаутдин, Арташес и Марк-Филипп.