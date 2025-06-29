Жители Ростовской области дали дочери редкое кельтское имя

По данным на конец июня самыми редкими именами для девочек в 2025 году стали: Милим, Адлия, Аурина, Насе и Эйлин. Последнее имеет древние корни и, по мнению некоторых исследователей, кельтское происхождение. Среди самых популярных имен для малышек оказались Мария, София, Анна, Варвара и Ева.