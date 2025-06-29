Раздражение и потеря чёткости: Life.ru узнал у врача, почему опасно открывать глаза в воде

Вода раздражает слизистую глаз. Не увлажняет, а высушивает их, смывая естественную слёзную плёнку. Кроме этого в воде с открытыми глазами без защиты плохая видимость, что не принесёт не только удовольствия, но и может привести к инциденту столкновения с препятствием.