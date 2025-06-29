Московский «Локомотив» интересуется Олейниковым из «Крыльев» вместо Лукаса Веры

После неудачной попытки приобрести полузащитника Лукаса Веру, «Локомотив» начал искать замену звездному игроку. Об этом рассказывает «Чемпионат».
Одним из четырех кандидатов, которых рассматривают железнодорожники, является полузащитник самарских «Крыльев Советов» Иван Олейников. Игрок забил 6 мячей в 26 играх в РПЛ за самарцев.
Помимо Олейникова, «Локо» интересуется Щетининым, Кангвой и Хоссейннежадом.
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