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Один из депортированных нелегалов в США пытался откусить собственные руки

Один из нелегальных мигрантов, депортированных из США, проявил каннибализм — во время полета он пытался есть собственные руки. Об этом рассказала министр внутренней безопасности США Кристина Ноэм.

Один из нелегальных мигрантов, депортированных из США, проявил каннибализм — во время полета он пытался есть собственные руки. Об этом рассказала министр внутренней безопасности США Кристина Ноэм.

— Это те люди, которых президент (США Дональд) Трамп убирает с наших улиц, люди, которые являются убийцами, насильниками и невменяемыми личностями. Мы работаем, чтобы они как можно быстрее убрались из этой страны, — сказала Ноэм Fox News на Youtube.

Генеральный прокурор штата Флорида, США, Джеймс Утмейер предложил создать для мигрантов тюрьму с аллигаторами и питонами. Он предложил назвать учреждение «Аллигатор Алькатрас», а расположить его на территории природного комплекса Эверглейдс.

В то же время в Соединенных Штатах продолжаются волнения, связанные с курсом политики главы Белого дома Дональда Трампа, который после вступления в должность активно занялся вопросом нелегальной миграции.

Дональд Трамп ранее заявил, что знаменитая тюрьма для особо опасных преступников «Алькатрас», закрытая в 1963 году, вновь возобновит свою работу. Она известна своими суровыми условиями содержания и знаменитыми преступниками, которые в ней отбывали наказание. Почему эта тюрьма считалась самой страшной и кто в ней сидел — в материале «Вечерней Москвы».

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