Из Иркутской области отправили в зону СВО шестую партию машин

Иркутская область продолжает поддерживать военных, отправляя автомобили в зону спецоперации. Как сообщил в своем тг-канале губернатор региона Игорь Кобзев, была отправлена уже шестая партия машин для военнослужащих — результат нескольких месяцев непрерывной работы. Три автомобиля уже прибыли в Ростов-на-Дону, еще шесть были погружены в Иркутске. Вся техника будет распределена по трем ключевым направлениям.