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Из Иркутской области отправили в зону СВО шестую партию машин

Три машины уже прибыли в Ростов-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Иркутская область продолжает поддерживать военных, отправляя автомобили в зону спецоперации. Как сообщил в своем тг-канале губернатор региона Игорь Кобзев, была отправлена уже шестая партия машин для военнослужащих — результат нескольких месяцев непрерывной работы. Три автомобиля уже прибыли в Ростов-на-Дону, еще шесть были погружены в Иркутске. Вся техника будет распределена по трем ключевым направлениям.

— Приятно получать весточки с передовой, где бойцы передают сердечные благодарности всем, кто не остался в стороне, кто продолжает передавать на фронт машины и гуманитарную помощь. Ребята благодарят свои муниципалитеты, родных и друзей, обычных граждан и предпринимателей, — написал губернатор Игорь Кобзев.

Иркутская область не снижает темпов: только со склада студенческого гуманитарного центра с начала года отправлено 13 партий помощи.