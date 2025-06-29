Из Иркутской области отправили в зону СВО шестую партию машин

Иркутская область продолжает поддерживать военных, отправляя автомобили в зону спецоперации. Как сообщил в своем тг-канале губернатор региона Игорь Кобзев, была отправлена уже шестая партия машин для военнослужащих — результат нескольких месяцев непрерывной работы. Три автомобиля уже прибыли в Ростов-на-Дону, еще шесть были погружены в Иркутске. Вся техника будет распределена по трем ключевым направлениям.
— Приятно получать весточки с передовой, где бойцы передают сердечные благодарности всем, кто не остался в стороне, кто продолжает передавать на фронт машины и гуманитарную помощь. Ребята благодарят свои муниципалитеты, родных и друзей, обычных граждан и предпринимателей, — написал губернатор Игорь Кобзев.
Иркутская область не снижает темпов: только со склада студенческого гуманитарного центра с начала года отправлено 13 партий помощи.