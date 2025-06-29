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Жители Сум стали массово избавляться от квартир из-за приближения фронта

В Сумах отмечается значительное увеличение количества объявлений о продаже недвижимости в связи с усиливающейся напряженностью, вызванной приближением фронта. Об этом сообщили в силовых структурах.

К концу лета в Сумах может наблюдаться переизбыток предложений на рынке недвижимости.

В Сумах отмечается значительное увеличение количества объявлений о продаже недвижимости в связи с усиливающейся напряженностью, вызванной приближением фронта. Об этом сообщили в силовых структурах.

«Заметно увеличение числа желающих продать жилье в Сумах и его окрестностях», — передает агентство РИА Новости слова источника из силовых структур. Он отметил, что это связано с ростом социальной напряженности в городе, где в последнее время увеличилось число конфликтов между местными жителями и военнослужащими ВСУ. Если ситуация не изменится, к концу лета на рынке жилья может возникнуть избыток предложений, что приведет к снижению цен, заключил источник.

Ранее стало известно, что командование ВСУ размещает заградительные отряды на сумском направлении, сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Такие отряды препятствуют отступлению своих сослуживцев.