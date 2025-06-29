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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на воскресенье

МИНСК, 29 июн — Sputnik. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на воскресенье, предупредили в МЧС.

Сейчас в Ричмонде: +26° 3 м/с 89% 758 мм рт. ст. +24°
Источник: Sputnik.by

Днем 29 июня во многих районах республики ожидается усиление северо-западного ветра порывами 15−20 м/с.

говорится в сообщении пресс-службы ведомства

Из-за сильного ветра могут быть повреждены (оборваны) линии связи и электропередачи, может нарушиться электроснабжение. Кроме того, есть риск повреждения слабо укрепленных конструкций, крыш домов, падения деревьев.

В воскресенье в Беларуси будет облачно с прояснениями, утром и днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди.

Что касается температуры воздуха, то она составит от +19°С по северо-востоку до +26°С по юго-западу.