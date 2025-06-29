Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на воскресенье

Днем 29 июня во многих районах республики ожидается усиление северо-западного ветра порывами 15−20 м/с.
Из-за сильного ветра могут быть повреждены (оборваны) линии связи и электропередачи, может нарушиться электроснабжение. Кроме того, есть риск повреждения слабо укрепленных конструкций, крыш домов, падения деревьев.
В воскресенье в Беларуси будет облачно с прояснениями, утром и днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди.
Что касается температуры воздуха, то она составит от +19°С по северо-востоку до +26°С по юго-западу.