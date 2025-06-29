Омичи в страхе ждут обрушения дома на улице Молодогвардейской

«Дом по улице Молодогвардейской 27. Угол вываливается, кладка не держит, администрация игнорирует решение суда о незамедлительном расселении, ссылаясь на то, что в бюджете нет средств. Ну что же, ждем повторение трагедии — уже был прецедент обрушения такого же дома по улице 20-го Партсъезда. Видимо и сейчас, пока не пострадают люди, у администрации так и не будет средств…», — сообщают жильцы разрушающегося дома.