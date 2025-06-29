Омичи в страхе ждут обрушения дома на улице Молодогвардейской

Вчера, 28 июня, жители Ленинского округа опубликовали в паблике «Инцидент Омск» соцсети «Вконтакте» подробный фотоотчет об удручающем состоянии жилого дома номер 27 по улице Молодогвардейской.
«Дом по улице Молодогвардейской 27. Угол вываливается, кладка не держит, администрация игнорирует решение суда о незамедлительном расселении, ссылаясь на то, что в бюджете нет средств. Ну что же, ждем повторение трагедии — уже был прецедент обрушения такого же дома по улице 20-го Партсъезда. Видимо и сейчас, пока не пострадают люди, у администрации так и не будет средств…», — сообщают жильцы разрушающегося дома.
Ранее мы уже сообщали о проблеме в этом общежитии. На образовавшиеся трещины в здании 1968 года постройки, жильцы обратили внимание в марте 2024 года. Жители жаловались на бездействие своей управляющей компании и просили помощи у администрации города. В мэрии Омска ответили, что обращения от жильцов не поступали, а также пообещали провести обследование здания и установить маячки.