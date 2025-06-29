Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нокаутирующий соперников испано-грузин завоевал освобождённый Махачевым пояс UFC

Испанский боец смешанных единоборств грузинского происхождения Илия Топурия победил бразильца Чарльза Оливейру в бою за вакантный титул чемпиона UFC в лёгком весе. Их поединок возглавлял турнир UFC 317, который прошёл в Лас-Вегасе, штат Невада.

Всё завершилось нокаутом в первом раунде, когда Топурия попал правым боковым ударом точно в челюсть соперника.

Чемпионский пояс в лёгком весе стал вакантным после того, как его освободил россиянин Ислам Махачев, поднявшись в полусреднюю категорию. Махачев завоевал его в 2022 году, проведя с тех пор четыре успешных защиты.

В со-главном событии вечера чемпион в наилегчайшем весе бразилец Алешандре Пантожа удушающим приёмом победил новозеландца Кая Кара-Франса и защитил титул в четвёртый раз. В предварительном карде россиянин Вячеслав Борщёв проиграл американцу Терренсу Маккинни удушающим приёмом в первом раунде.

Ранее Life.ru рассказывал, что американец Джон Джонс завершил карьеру, освободив пояс в тяжёлом весе. Новым чемпионом был объявлен обладатель временного титула британец Том Аспиналл. Позже выяснилось, что Джонсу предъявлено новое уголовное обвинение. По версии следствия, спортсмен покинул место дорожно-транспортного происшествия в родном Альбукерке.