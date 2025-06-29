Нокаутирующий соперников испано-грузин завоевал освобождённый Махачевым пояс UFC

Всё завершилось нокаутом в первом раунде, когда Топурия попал правым боковым ударом точно в челюсть соперника.
Чемпионский пояс в лёгком весе стал вакантным после того, как его освободил россиянин Ислам Махачев, поднявшись в полусреднюю категорию. Махачев завоевал его в 2022 году, проведя с тех пор четыре успешных защиты.
В со-главном событии вечера чемпион в наилегчайшем весе бразилец Алешандре Пантожа удушающим приёмом победил новозеландца Кая Кара-Франса и защитил титул в четвёртый раз. В предварительном карде россиянин Вячеслав Борщёв проиграл американцу Терренсу Маккинни удушающим приёмом в первом раунде.
Ранее Life.ru рассказывал, что американец Джон Джонс завершил карьеру, освободив пояс в тяжёлом весе. Новым чемпионом был объявлен обладатель временного титула британец Том Аспиналл. Позже выяснилось, что Джонсу предъявлено новое уголовное обвинение. По версии следствия, спортсмен покинул место дорожно-транспортного происшествия в родном Альбукерке.