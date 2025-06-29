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Тренер Карпин: «Динамо» однозначно интересуется Сергеевым из «Крыльев Советов»

Главный тренер «Динамо» и сборной России Валерий Карпин рассказал об интересе бело-голубых к форварду «Крыльев» Ивану Сергееву.

Главный тренер «Динамо» и сборной России Валерий Карпин рассказал об интересе бело-голубых к форварду «Крыльев» Ивану Сергееву.

По словам Карпина, он точно не знает, перейдет ли игрок в «Динамо» и прошел ли он медосмотр. Также, тренер признался, что «Динамо» однозначно интересуется Сергеевым, сообщает «Матч ТВ».

Нападающий Иван Сергеев в прошлом сезоне смог побить рекорд Сергея Корниленко по голам за команду. В 30 матчах ему удалось забить 9 голов.

Напомним, что ранее источники утверждали, что форвард пройдет медосмотр для московского клуба 27 июня.

Также, «Крылья Советов» недавно подписали нападающего Вадима Ракова из «Локо». 20-летний форвард перешел на правах бесплатной аренды.

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