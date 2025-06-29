Цены на газ в ЕС возросли в 2,5 раза после введения санкций против РФ

Стоимость газа для Евросоюза увеличилась в 2,5 раза за четыре года действия антироссийских санкций, передает агентство РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.
Сообщается, что в апреле 2021 года средняя стоимость тысячи кубометров газа для Европейского союза составляла 206 евро, а в апреле текущего года — 523,5 евро.
Общая сумма затрат Евросоюза на газ в апреле 2025 года достигла 8,05 млрд евро против 3,5 млрд четырьмя годами ранее. При этом объем импорта сократился за четыре года на 8,5 процента.
Уточняется, что стремительный рост цен на голубое топливо в ЕС связан с переходом Евросоюза на сжиженный природный газ в ответ на санкции против России.
Напомним, 27 июня председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил, что на саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС не смогли согласовать 18-й пакет санкций против России. При этом они договорились продлить ранее уже действующие ограничения.