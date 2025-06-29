«Побеждаем потихоньку»: Российские учёные заявили о прорыве в лечении рака

Недавнее исследование Лундского университета позволили выявить новые механизмы метастазирования меланомы и обнаружить уязвимость раковых клеток, связанную с их зависимостью от работы митохондрий. Меланома находится на прицеле и у русских учёных.
Особое внимание специалисты уделяют иммунотерапии, которая показывает значительно лучшие результаты по сравнению с традиционной химиотерапией. Стимулирование собственной иммунной системы пациента даёт поразительные результаты — организм начинает самостоятельно бороться с болезнью.
«Десятки тысяч людей живут спокойно даже при второй и даже при третьей стадии меланомы. Живут многие годы. Так что побеждаем потихоньку», — сказал Коржиков.
Параллельно продолжаются исследования связи группы крови с онкологическими рисками. Как отметил врач-терапевт Андрей Кондрахин, обладатели первой группы крови действительно демонстрируют более высокую устойчивость не только к сердечно-сосудистым заболеваниям, но и к некоторым видам рака, включая опухоли поджелудочной железы и желудка.
Ранее Life.ru сообщал, что в России планируется начать массовое производство вакцины против рака в 2026 году. Препарат предназначен для лечения пациентов, страдающих от тяжёлых форм болезни, включая саркому и меланому. Также стоит отметить, что в стране завершился процесс набора добровольцев для клинических испытаний данной вакцины.