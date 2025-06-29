«Побеждаем потихоньку»: Российские учёные заявили о прорыве в лечении рака

Ранее Life.ru сообщал, что в России планируется начать массовое производство вакцины против рака в 2026 году. Препарат предназначен для лечения пациентов, страдающих от тяжёлых форм болезни, включая саркому и меланому. Также стоит отметить, что в стране завершился процесс набора добровольцев для клинических испытаний данной вакцины.