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Лукашенко поздравил юношей и девушек с Днем молодежи и студенчества

МИНСК, 29 июн — Sputnik. Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил юных белорусов с Днем молодежи и студенчества, сообщили в пресс-службе главы государства.

Источник: Sputnik.by

Он отметил, что молодость является особым временем, когда предстоит принимать первые серьезные решения, выбирать жизненный путь.

Когда мечты о будущих победах и успехах воплощаются в желании нести пользу Отечеству, созидать во имя мира и согласия на родной земле.

подчеркнул президент

Он добавил, что, где бы молодежь ни нашла приложение своим талантам, лишь добросовестный труд каждого из них обеспечит развитие и процветание республики.

Смотрите в мир смело и уверенно. Предпочитайте проторенным дорогам энергию творчества и новых идей. Вам определять стратегию нашего общего завтра.

сказал глава государства

Белорусский лидер пожелал в праздник молодежи ярких побед и свершений, чтобы все мечты сбывались.

День молодежи был учрежден в СССР в 1958 году. По указу президента стал государственным праздником Беларуси в 1998 году, в 2021-м переименован в День молодежи и студенчества. Отмечается в Беларуси в последнее воскресенье июня.

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