Лукашенко поздравил юношей и девушек с Днем молодежи и студенчества

Он отметил, что молодость является особым временем, когда предстоит принимать первые серьезные решения, выбирать жизненный путь.
Когда мечты о будущих победах и успехах воплощаются в желании нести пользу Отечеству, созидать во имя мира и согласия на родной земле.
Он добавил, что, где бы молодежь ни нашла приложение своим талантам, лишь добросовестный труд каждого из них обеспечит развитие и процветание республики.
Смотрите в мир смело и уверенно. Предпочитайте проторенным дорогам энергию творчества и новых идей. Вам определять стратегию нашего общего завтра.
Белорусский лидер пожелал в праздник молодежи ярких побед и свершений, чтобы все мечты сбывались.
День молодежи был учрежден в СССР в 1958 году. По указу президента стал государственным праздником Беларуси в 1998 году, в 2021-м переименован в День молодежи и студенчества. Отмечается в Беларуси в последнее воскресенье июня.