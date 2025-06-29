Самая крупная в России термоядерная установка Т-10 заработала 50 лет назад

Однако идею топить термоядерный реактор «водой», точнее, простым водородом-1, можно забыть и никогда не вспоминать. Уже в XX веке ученым было очевидно, что воспроизвести солнечную реакцию на Земле нельзя. Обычный водород требует для синтеза слишком высоких температур и давлений, и даже в этом случае будет выделять энергию слишком медленно. Его малая скорость реакции является благом для звезд (иначе бы они сгорали слишком быстро), но не подходит для электростанций. Куда лучше подходят тяжелые изотопы водорода — дейтерий и тритий, но даже их относительная редкость не является проблемой на фоне всего остального.