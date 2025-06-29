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Сергеев из «Крыльев» награжден «Ассистом сезона» в премии «Winline Герои РПЛ»

В Москве прошла футбольная премия «Winline Герои РПЛ».

В Москве прошла футбольная премия «Winline Герои РПЛ». На церемонии огласили имена лучших игроков, тренеров и комментаторов лиги в сезоне 24/25.

В номинации «Ассист сезона» победил нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев. Игрок получил награду за голевую передачу в матче с «Краснодаром», который проходил в рамках 19-го тура РПЛ. Тогда встреча закончилась со счетом 1:1.

«Игроком сезона» стал нападающий «Краснодара» Джон Кордоба.

Напомним, что Иван Сергеев, возможно, пополнит московское «Динамо».

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