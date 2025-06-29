Сплошные углеводы: Врач развенчала мифы о похудении на чайном грибе

Чайный гриб, или комбуча, — это симбиоз дрожжей и бактерий, который ферментируется в подслащённом чайном настое, образуя напиток, на вкус напоминающий квас или лимонад. Перевалова признала, что чайный гриб может быть полезен для здоровья, особенно в жару, благодаря своему освежающему и богатому витаминами составу. Однако, по словам диетолога, похудеть, употребляя только чайный гриб, невозможно.
«Чайный гриб — углеводный напиток. Калорий в нём мало, но они есть. Два-три дня можно продержаться только на нём, гриб даст мочегонный эффект, что поспособствует потере веса. Но это сильная нагрузка на организм. Мало кто захочет продолжать такую диету», — подчеркнула Перевалова.
Вместо экстремальных диет врач посоветовала сосредоточиться на сбалансированном питании с правильным соотношением белков, жиров и углеводов, а также на создании дефицита калорий. Она объяснила, что это не быстрый процесс, а при неправильном подходе к похудению будут уходить мышцы, а не жир. Его можно убрать только с помощью долгосрочного соблюдения правильного баланса потребляемых веществ и дефицита калорий. Особенно сложно, по словам Переваловой, избавиться от висцерального жира, скапливающегося вокруг внутренних органов.
«С живота тяжелее всего убрать жир. Для этого нужно находиться на сбалансированном низкокалорийном питании. А чайный гриб — это углеводный напиток. Он не содержит ни жиров, ни белков, необходимых для здорового питания. Словом, худеть на каком-то одном продукте нельзя», — заключила диетолог.
Ранее Life.ru писал про тренд похудения на скумбрии, картошке и маринованных овощах. Врач жёстко раскритиковала такую «диету», заявив, что похудеть такое питание не поможет, а вот спровоцировать проблемы со здоровьем может.