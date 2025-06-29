Сплошные углеводы: Врач развенчала мифы о похудении на чайном грибе

Вместо экстремальных диет врач посоветовала сосредоточиться на сбалансированном питании с правильным соотношением белков, жиров и углеводов, а также на создании дефицита калорий. Она объяснила, что это не быстрый процесс, а при неправильном подходе к похудению будут уходить мышцы, а не жир. Его можно убрать только с помощью долгосрочного соблюдения правильного баланса потребляемых веществ и дефицита калорий. Особенно сложно, по словам Переваловой, избавиться от висцерального жира, скапливающегося вокруг внутренних органов.