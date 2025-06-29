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В последнее воскресенье июня красноярцам обещают теплую и сухую погоду

+28 градусов — максимальная отметка, до которой поднимутся столбики термометров в Красноярске 29 июня.

+28 градусов — максимальная отметка, до которой поднимутся столбики термометров в Красноярске 29 июня. Прогноз погоды уточнил онлайн-сервис Gismeteo.

В течение дня ожидают отсутствие осадков. До обеда — преимущественно солнечно, затем небо частично затянут облака.

Ветер будет дуть с востока и северо-востока со скоростью до четырех метров в секунду. Местами вероятны порывы до 11 м/с.

Если ночью и утром фиксировали геоактивность на уровне трех-четырех баллов, то во второй половине дня возмущения магнитосферы красноярцев не побеспокоят: обещают два балла.

К вечеру в городе похолодает на несколько градусов: будет +24.

Ранее портал kras.mk.ru сообщил об изменении цен на продукты в местных магазинах.