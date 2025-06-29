В последнее воскресенье июня красноярцам обещают теплую и сухую погоду

+28 градусов — максимальная отметка, до которой поднимутся столбики термометров в Красноярске 29 июня. Прогноз погоды уточнил онлайн-сервис Gismeteo.
В течение дня ожидают отсутствие осадков. До обеда — преимущественно солнечно, затем небо частично затянут облака.
Ветер будет дуть с востока и северо-востока со скоростью до четырех метров в секунду. Местами вероятны порывы до 11 м/с.
Если ночью и утром фиксировали геоактивность на уровне трех-четырех баллов, то во второй половине дня возмущения магнитосферы красноярцев не побеспокоят: обещают два балла.
К вечеру в городе похолодает на несколько градусов: будет +24.
Ранее портал kras.mk.ru сообщил об изменении цен на продукты в местных магазинах.