От перерасчета пенсий до подорожания ЖКХ: что изменится в законах с 1 июля

— В среднем по стране этот рост составит до 11,9 процента. Но это средняя цифра, все зависит от субъекта Российской Федерации и даже муниципалитета. Где-то тарифы могут вырасти на 5−6 процентов. Все это происходит под контролем Федеральной антимонопольной службы и все индивидуально, — отметил член комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Александр Козлов.