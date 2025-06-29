От перерасчета пенсий до подорожания ЖКХ: что изменится в законах с 1 июля

В июле произойдет пересчет пенсий некоторым категориям получателей, вырастут тарифы на жилищно-коммунальные услуги, а также изменится порядок оформления наследства для родственников погибших участников спецоперации.
Будет перерасчет.
С 1 июля вырастет размер пенсии у пенсионеров, достигших 80-летия в июне. Фиксированная часть страховой пенсии для них будет пересчитана и увеличена вдвое — до 17 815,4 рубля. Аналогично пенсия вырастет у граждан, получивших в июне инвалидность первой группы. Перерасчет будет автоматический, никаких заявлений не требуется. Надбавку в размере трети фиксированной части пенсии получат пенсионеры с иждивенцами. Надбавка рассчитывается на каждого иждивенца. Для ее получения надо подать заявление в Социальный фонд.
Услуги ЖКХ дороже.
С 1 июля вырастут тарифы на коммунальные услуги — подорожает электроэнергия, водоснабжение, водоотведение, газоснабжение и вывоз мусора.
— В среднем по стране этот рост составит до 11,9 процента. Но это средняя цифра, все зависит от субъекта Российской Федерации и даже муниципалитета. Где-то тарифы могут вырасти на 5−6 процентов. Все это происходит под контролем Федеральной антимонопольной службы и все индивидуально, — отметил член комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Александр Козлов.
Депутат также подчеркнул, что в обязанности управляющих и ресурсоснабжающих компаний входит уведомление граждан о предстоящем росте тарифов. В Москве тарифы вырастут в среднем на 15 процентов. На 10 процентов подорожает холодная вода, на 14,8 процента — горячая, на 12,6 процента — водоотведение. Стоимость киловатта в час вырастет на 3,71−10,23 рубля в зависимости от дифференцированности тарифа, наличия электроплиты и других факторов. Кубометр газа подорожает на 7,9 процента.
Какие документы нужно проверить при покупке квартиры.
Оформление наследства.
15 июля вступает в силу закон, упрощающий оформление наследства для родственников погибших участников специальной военной операции, а также родственников лиц, проживавших или временно находившихся на территории проведения СВО и погибших в связи с обстоятельствами, имевшими место на указанных территориях.
Наследство указанных лиц открывается с даты составления акта об их смерти. В случае, если дата смерти неизвестна или отличается от даты записи более чем на три месяца, именно дата оформления будет считаться датой смерти. Таким образом, наследникам не нужно будет ждать физического подтверждения смерти родственника.
До суда дойдет.
С 1 июля потерпевшие, обвиняемые, органы власти, фигурирующие в делах об административных правонарушениях, смогут подавать заявления, жалобы и другие документы онлайн. Это можно будет сделать на портале «Госуслуги», через региональные порталы гос услуг, на сайтах госорганов и Банка России. Также Верховный суд сможет определить онлайн-сервисы, через которые можно будет подать документы. Для подачи ходатайства или заявления потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись.
Дмитрий Вяткин, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству:
— Законопроект предусматривает возможность внесудебного восстановления срока принятия наследства погибших бойцов. Такие вопросы необходимо на законодательном уровне регулировать. Тем более что они продиктованы обращениями со стороны родственников погибших, признанных умершими наших защитников.
24 июня Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях правительственный законопроект, который расширяет возможности ГИБДД по аннулированию уже выданных водительских прав. «Вечерняя Москва» узнала у автоэксперта Андрея Бундина, что изменится для водителей.