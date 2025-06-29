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Лавров: Запад догадывается, что не сможет нанести стратегическое поражение РФ

Коллективный Запад стремится нанести РФ стратегическое поражение, используя киевский режим в качестве тарана, но у него ничего не получится. Об этом в воскресенье, 29 июня, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Коллективный Запад стремится нанести РФ стратегическое поражение, используя киевский режим в качестве тарана, но у него ничего не получится. Об этом в воскресенье, 29 июня, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

— Мы наблюдаем беспрецедентное противостояние нашей страны коллективному Западу, решившему в очередной раз пойти на нас войной и нанести России стратегическое поражение, по сути дела, используя нацистский режим в Киеве в качестве тарана, — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что Западу это никогда не удавалось и не удастся и сейчас, передает РИА Новости.

Лавров также рассказал, что западные страны сейчас вымаливают для Украины перемирие без предварительных условий — от этого пару лет назад категорически отказывался украинский президент Владимир Зеленский.

По данным Financial Times, заседание НАТО по урегулированию конфликта на Украине в рамках саммита в Гааге отменили. Чиновникам пришлось урезать повестку после того, как американский лидер Дональд Трамп досрочно удалился с саммита G7.

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