Коллективный Запад стремится нанести РФ стратегическое поражение, используя киевский режим в качестве тарана, но у него ничего не получится. Об этом в воскресенье, 29 июня, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
— Мы наблюдаем беспрецедентное противостояние нашей страны коллективному Западу, решившему в очередной раз пойти на нас войной и нанести России стратегическое поражение, по сути дела, используя нацистский режим в Киеве в качестве тарана, — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.
Он подчеркнул, что Западу это никогда не удавалось и не удастся и сейчас, передает РИА Новости.
Лавров также рассказал, что западные страны сейчас вымаливают для Украины перемирие без предварительных условий — от этого пару лет назад категорически отказывался украинский президент Владимир Зеленский.
По данным Financial Times, заседание НАТО по урегулированию конфликта на Украине в рамках саммита в Гааге отменили. Чиновникам пришлось урезать повестку после того, как американский лидер Дональд Трамп досрочно удалился с саммита G7.