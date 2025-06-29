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20 автобусных маршрутов изменились в Астане

В Астане продолжаются дорожные работы. Из-за ремонтов регулярно меняются схемы движения общественного транспорта, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В этот раз, по информации ТОО «City Transportation Systems», в столице временные изменения внесены в 20 маршрутов.

Временно изменились схемы движения автобусов № 7, 56, 61, 63.

Также сообщается о перекрытии проезда к остановочному пункту «Казахский университет технологии и бизнеса».

В связи с этим маршруты № 7, 17, 42, 44, 45, 49, 62 временно не осуществляют посадку и высадку пассажиров на данном остановочном пункте.

предупредили в CTS

Временно изменились схемы движения маршрутов № 17, 44, 45, 61, 62.

Также корректировки произошли в маршрутах автобусов № 304, 322, 2, 56, 71, 6, 16, 37, 39, 42, 503.

Схемы движения общественного транспорта можно посмотреть здесь.