20 автобусных маршрутов изменились в Астане

В этот раз, по информации ТОО «City Transportation Systems», в столице временные изменения внесены в 20 маршрутов.
Временно изменились схемы движения автобусов № 7, 56, 61, 63.
Также сообщается о перекрытии проезда к остановочному пункту «Казахский университет технологии и бизнеса».
В связи с этим маршруты № 7, 17, 42, 44, 45, 49, 62 временно не осуществляют посадку и высадку пассажиров на данном остановочном пункте.
Временно изменились схемы движения маршрутов № 17, 44, 45, 61, 62.
Также корректировки произошли в маршрутах автобусов № 304, 322, 2, 56, 71, 6, 16, 37, 39, 42, 503.
Схемы движения общественного транспорта можно посмотреть здесь.