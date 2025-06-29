После иска Генпрокуратуры арестованы две квартиры родных госсекретаря Дагестана

Правоохранители Дагестана сообщили, что 25 июня провели обыски по адресам, имеющим отношение к Магомедову, в том числе в его доме, в рамках расследования уголовного дела о незаконной приватизации предприятия «Дагнефтебаза». Позднее задержали и самого госсекретаря и некоторых его приближенных. В этот же день стало известно, что обыски прошли еще в трех квартирах, семьи Магомедова в Москве. По словам жителей дома, в квартиры лишь иногда приезжали их собственники.