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Городам и районам Ростовской области угрожает почвенная засуха

В Ростовской области почвенная засуха негативно сказывается на посевах зерновых и бобовых культур.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области засуха почвы может негативно сказаться на сельском хозяйстве. Об этом сообщает «Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

— Сохраняется негативное влияние почвенной засухи на посевы озимой пшеницы по данным наблюдений в станицах Казанской, Боковской, в селе Маргаритово, в поселке Гигант, в городах Чертково, Миллерово, Белая Калитва, Шахты, Цимлянск, Семикаракорск, Зерноград, — говорится в сообщении.

Кроме того, по результатам обследования, метеорологическое явление может отразиться на урожае главной зерновой культуры еще в одиннадцати районах области: Веселовском, Багаевском, Семикаракорском, Сальском, Целинском, Куйбышевском, Зимовниковском, Усть-Донецком, Азовском, Аксайском и Неклиновском.

Также засуха способна повредить посевам ячменя в Зернограде и Цимлянске, гороха в Чертково, льна — в селе Маргаритово Азовского района.