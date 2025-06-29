Городам и районам Ростовской области угрожает почвенная засуха

Кроме того, по результатам обследования, метеорологическое явление может отразиться на урожае главной зерновой культуры еще в одиннадцати районах области: Веселовском, Багаевском, Семикаракорском, Сальском, Целинском, Куйбышевском, Зимовниковском, Усть-Донецком, Азовском, Аксайском и Неклиновском.