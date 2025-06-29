Городам и районам Ростовской области угрожает почвенная засуха

В Ростовской области засуха почвы может негативно сказаться на сельском хозяйстве. Об этом сообщает «Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
— Сохраняется негативное влияние почвенной засухи на посевы озимой пшеницы по данным наблюдений в станицах Казанской, Боковской, в селе Маргаритово, в поселке Гигант, в городах Чертково, Миллерово, Белая Калитва, Шахты, Цимлянск, Семикаракорск, Зерноград, — говорится в сообщении.
Кроме того, по результатам обследования, метеорологическое явление может отразиться на урожае главной зерновой культуры еще в одиннадцати районах области: Веселовском, Багаевском, Семикаракорском, Сальском, Целинском, Куйбышевском, Зимовниковском, Усть-Донецком, Азовском, Аксайском и Неклиновском.
Также засуха способна повредить посевам ячменя в Зернограде и Цимлянске, гороха в Чертково, льна — в селе Маргаритово Азовского района.