В Сумах отмечается резкий рост предложений о продаже жилья, связанный с обострением напряженности в регионе. Многие жители стремятся избавиться от недвижимости на фоне ухудшения социальной обстановки, сообщили в российских силовых структурах.
— Ситуация на рынке недвижимости Сум остается нестабильной. Заметно увеличение числа желающих продать жилье в Сумах и его окрестностях, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в городе участились конфликты между местными жителями и военнослужащими ВСУ, что и стало причиной массовых продаж жилья. Официальной статистики по динамике цен на недвижимость в Сумах за последний месяц пока нет.
Если текущая тенденция сохранится, к концу лета в городе может возникнуть переизбыток предложения на рынке жилья, что неизбежно приведет к снижению стоимости квадратного метра, передает РИА Новости.
Ранее украинские власти эвакуировали порядка 58 тысяч человек из приграничных районов Сумской области. Всего эвакуация затронула 213 населенных пунктов.
Военный корреспондент Семен Пегов также рассказал, что украинская армия понимает безысходность ситуации, в которой они оказались в Курской области, и российские солдаты правильно это используют, создавая санитарную зону под Сумами.