На драфте НХЛ выбрали 21 российского спортсмена

Клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на драфте текущего года выбрали 21 российского спортсмена.
Как и годом ранее, больше всего, четырех россиян, задрафтовала американская «Каролина Харрикейнз». Двух российских хоккеистов выбрала канадская «Оттава Сенаторз». Единственным игроком из РФ, которого выбрали в первом раунде, стал вратарь московской «Красной Армии» Петр Андреянов — его задрафтовал американский «Коламбус Блю Джекетс».
Драфт проходил в Лос-Анджелесе (американский штат Калифорния) в минувшие пятницу и субботу, 27−28 июня.
К слову, на днях стало известно, что российский хоккеист Александр Овечкин, капитан и нападающий американского клуба «Вашингтон Кэпиталз», стал лучшим в НХЛ по числу силовых приемов среди действующих игроков.