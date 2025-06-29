На драфте НХЛ выбрали 21 российского спортсмена

Как и годом ранее, больше всего, четырех россиян, задрафтовала американская «Каролина Харрикейнз». Двух российских хоккеистов выбрала канадская «Оттава Сенаторз». Единственным игроком из РФ, которого выбрали в первом раунде, стал вратарь московской «Красной Армии» Петр Андреянов — его задрафтовал американский «Коламбус Блю Джекетс».