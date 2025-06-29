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Илия Топурия нокаутировал Чарльза Оливейру и стал чемпионом UFC в легком весе

Испанский боец грузинского происхождения Илия Топурия одержал впечатляющую победу на турнире UFC 317 в Лас-Вегасе, отправив в нокаут бразильца Чарльза Оливейру в первом раунде.

Испанский боец грузинского происхождения Илия Топурия одержал впечатляющую победу на турнире UFC 317 в Лас-Вегасе, отправив в нокаут бразильца Чарльза Оливейру в первом раунде.

Этот бой был за вакантный титул чемпиона в легком весе, который освободился после перехода россиянина Ислама Махачева в полусредний дивизион.

Топурия, бывший чемпион UFC в полулегком весе, сохранил свою непобежденную серию (17−0) и добавил к своим достижениям второй чемпионский пояс. Для опытного Оливейры (35−11) это стало очередным поражением в карьере.

Ранее сообщалось, что «Челси» пробился в четвертьфинал клубного чемпионата мира после победы над «Бенфикой».