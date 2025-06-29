Жители нескольких деревень Омской области остались без воды

Сегодня, 29 июня, жители сразу четырех населенных пунктов в Полтавском районе проведут практически весь день без питьевой воды. Об очередной аварии в ведомстве компании «Омскоблводопровод» сообщила администрация Полтавского района.
«По информации акционерного общества “Омскоблводопровод” в связи с устранением порыва на насосной станции Неверовка Таврического района, 29 июня 2025 года ориентировочно до 17: 00 часов будет прекращена подача воды в населенных пунктах Полтавского района: Полтавка, Новосергеевка, Краснопутиловка, Прогресс, Черноморка», — сообщила администрация в своем телеграм-канале.
Напомним, что эта не первая масштабная авария в Омской области, оставившая большое число сельских жителей без капли воды. Десять дней назад мы писали об аварии на магистральном трубопроводе диаметром 1000 миллиметров «Троицкое — Шараповка». Тогда без питьевой воды длительное время оставались 116 000 человек из 6 районов Омской области.