Жители нескольких деревень Омской области остались без воды

Напомним, что эта не первая масштабная авария в Омской области, оставившая большое число сельских жителей без капли воды. Десять дней назад мы писали об аварии на магистральном трубопроводе диаметром 1000 миллиметров «Троицкое — Шараповка». Тогда без питьевой воды длительное время оставались 116 000 человек из 6 районов Омской области.