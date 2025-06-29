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Экс-тренер сборной РФ Черчесов: Артем Дзюба комфортно чувствует себя в «Акроне»

Знаменитый тренер Станислав Черчесов поделился мнением об игре нападающего Артема Дзюбы в «Акроне».

Знаменитый тренер Станислав Черчесов поделился мнением об игре нападающего Артема Дзюбы в «Акроне».

По словам Черчесова, форвард тольяттинцев комфортно чувствует себя в команде и ему нет смысла что-то менять. Об этом тренер сказал «Чемпионату».

Напомним, что Артем Дзюба подписал контракт с тольяттинцами еще на один год. В прошлом сезоне форвард забил 10 мячей в 24 матчах.

Ранее мы писали, что к «Акрону» присоединился бывший вратарь воронежского «Факела» Виталий Гудиев. Он уже тренируется с основной командой.

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