От отравления алкоголем в 2025 году в Башкирии умерли 53 человека

Больше всего смертельных случаев было в Уфе — 13 человек. По четыре погибших в Чишминском районе и Стерлитамаке, трое умерли в Иглинском и Буздякском районе, а также в Кумертау, двое — в Уфимском, Стерлитамакском, Салаватском, Гафурийском, Мелеузовском районах и в Учалах.