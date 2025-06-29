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От отравления алкоголем в 2025 году в Башкирии умерли 53 человека

Больше всего умерших в Уфе.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии в период с января по май 2025 года от отравления алкоголем умерли 53 человека. Статистику предоставили в Роспотребнадзоре республики. По информации ведомства, зарегистрировано на 13,7% случаев меньше, чем в 2024 году.

Больше всего смертельных случаев было в Уфе — 13 человек. По четыре погибших в Чишминском районе и Стерлитамаке, трое умерли в Иглинском и Буздякском районе, а также в Кумертау, двое — в Уфимском, Стерлитамакском, Салаватском, Гафурийском, Мелеузовском районах и в Учалах.

В Мелеузе, Благовещенске, Октябрьском, Нефтекамске, а также в Шаранском, Туймазинском, Мечетлинском, Учалинском, Куюргазинском, Бурзянском, Кушнаренкомском, Стерлибашевском, Кармаскалинском, Аургазинском, Благоварском, Дюртюлинском, Благовещенском районах произошли единичные случаи смертельных отравлений.