Комфорт, эстетика, патриотизм: В России ввели новый ГОСТ для школьной формы

С 1 июля вступает в силу первый в истории России ГОСТ для школьной формы, устанавливающий ключевые требования к одежде учащихся. Согласно стандарту, форма должна быть удобной в носке — обеспечивать комфорт как при сидении, так и при движении.
«Одежда должна носить светский характер, быть эстетичной, не должна содержать запрещённую символику», — говорится в публикации.
Параллельно вводятся и другие новые стандарты для лёгкой промышленности. Среди них — методика оценки износостойкости тканей и первые в стране нормативы для защитной и профессиональной обуви.
Эксперты поясняют, что ГОСТы носят рекомендательный характер и становятся обязательными только при прямом указании в законодательных актах или договорах. Тем не менее, они служат важным ориентиром для производителей при создании качественной продукции.
Ранее сообщалось, что в российских школах введут оценки за поведение. Проект стартует 1 сентября в шести регионах страны. Инициатива была предложена президентом РФ Владимиром Путиным в начале года и получила поддержку Минпросвещения и Госдумы. Как сообщили в ведомстве, новая система оценивания поведения учащихся начнёт действовать в тестовом режиме.