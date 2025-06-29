В России поступит в продажу одежда под брендом «Аурус»

В России будет продаваться одежда под брендом «Аурус», передает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга РФ.
«На текущий момент разработаны линейки женской и мужской коллекции, которые поступят в продажу в соответствии со стратегией продвижения бренда», — следует из заявления ведомства.
Уточняется, что для реализации одежды была создана компания «Аурус кашемир», которая, как отметили в Минпромторге, развивает международную кооперацию по данному направлению.
Напомним, ранее в ходе Петербургского международного экономического форума показали новые автомобили российского производителя машин Aurus.