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В России поступит в продажу одежда под брендом «Аурус»

На текущий момент разработаны линейки женской и мужской коллекции.

Источник: Аргументы и факты

В России будет продаваться одежда под брендом «Аурус», передает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга РФ.

«На текущий момент разработаны линейки женской и мужской коллекции, которые поступят в продажу в соответствии со стратегией продвижения бренда», — следует из заявления ведомства.

Уточняется, что для реализации одежды была создана компания «Аурус кашемир», которая, как отметили в Минпромторге, развивает международную кооперацию по данному направлению.

Напомним, ранее в ходе Петербургского международного экономического форума показали новые автомобили российского производителя машин Aurus.