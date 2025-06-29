В ночь на 29 июня Украина потеряла очередной западный истребитель F-16 вместе с пилотом. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
— Этой ночью на самолете F-16 погиб летчик первого класса подполковник Максим Устименко. Его самолет получил повреждения и начал терять высоту. Пилот катапультироваться не смог, — цитирует военное ведомство ТАСС.
Компания «Форэс» выплатила 15 миллионов рублей двум российским военнослужащим, участвовавшим в уничтожении первого американского истребителя F-16 в зоне проведения специальной военной операции.
До этого депутат Луцкого горсовета Игорь Полищук также сообщил о гибели подполковника ВСУ Алексея Меся, который проходил подготовку к полетам на боевых самолетах F-16. На фронте среди прочего был ликвидирован начальник штаба оперативного командования украинской армии «Запад» Александр Селецкий.
Бойцы группировки «Север» получили в распоряжение украинский дрон-детектор «Сахарок», который многие западные СМИ называют «легендарным». Техническое оборудование передано для изучения в специализированные лаборатории Вооруженных сил России.