Тольяттинский «Акрон» продлил контракт с капитаном команды Савичевым на 2 года

«Акрон» объявил о продлении контракта с капитаном команды Константином Савичевым еще на два года.
По словам Савичева, он рад быть полезным клубу, так как «Акрон» стал для него родным за 4 года.
Защитнику красно-черных 31 год. Он провел за тольяттинцев 135 игр, забил 11 голов.
Напомним, что ранее тольяттинцы подписали еще на один год легендарного нападающего Артема Дзюбу, а позже голкипера воронежского «Факела» Виталия Гудиева.
По словам владельца клуба Павла Морозова, команду должны пополнить еще 5−6 новых игроков.
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