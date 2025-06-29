Россиян предупредили о звонках мошенников клиентам автосервисов

Автовладельцам, оставившим машины в сервисе, следует игнорировать звонки с требованием оплатить детали, заявил в беседе с ТАСС зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин.
Сенатор описал схему: так, мошенники, получив доступ к клиентским данным, звонят в сервис от имени владельцев авто, выясняют необходимые запчасти и их стоимость. Затем, представляясь сотрудниками сервиса, они требуют от клиентов «срочной оплаты» деталей, необходимых для ремонта.
Шейкин призвал никогда не оплачивать детали после таких звонков, даже если собеседник убедителен. Оплата должна быть официальной, а не по карте, диктуемой в спешке, которую называют по телефону. Он также призвал клиентов автосервисов к бдительности.
По его словам, оплачивать детали и работы нужно исключительно через кассу сервиса, официальный сайт или приложение, и также через счет юрлица с реквизитами.
Никаких переводов «на карту мастеру» или «по номеру телефона», делать нельзя, заявил он. Шейкин также призвал запрашивать счет, акт или СМС от сервиса до оплаты. По его словам, это не формальность, а способ защититься. При звонке «из сервиса» с просьбой перевести деньги он призвал не спешить, положить трубку и перезвонить в сервис.
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