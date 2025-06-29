Россиян предупредили о звонках мошенников клиентам автосервисов

Никаких переводов «на карту мастеру» или «по номеру телефона», делать нельзя, заявил он. Шейкин также призвал запрашивать счет, акт или СМС от сервиса до оплаты. По его словам, это не формальность, а способ защититься. При звонке «из сервиса» с просьбой перевести деньги он призвал не спешить, положить трубку и перезвонить в сервис.