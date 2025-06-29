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Часть абонентов «Орион телекома» 18 дней остаются без интернета

У части абонентов «Орион телекома» уже 18 суток отсутствует доступ в интернет — с 12 июня проблемы наблюдаются в 13 городах присутствия компании.

У части абонентов «Орион телекома» уже 18 суток отсутствует доступ в интернет — с 12 июня проблемы наблюдаются в 13 городах присутствия компании. Речь идет в том числе о Красноярском крае, Хакасии, Кемеровской и Иркутской областях.

«Наша компания столкнулась с масштабной кибератакой со стороны хакерской группировки за нашу поддерживающую позицию в отношении СВО и целостности страны», — прокомментировали в компании проблему.

Ответственность за атаку взяла украинская хакерская группа.

Несмотря на заявление от 26 июня о восстановлении 92% сети, многие пользователи до сих пор остаются без связи. Напомним, ранее «МК в Красноярске» публиковал жалобы местных жителей на перебои в работе системы.

Провайдер признал, что восстановление связи продлилось дольше, чем того ожидали. Ранее абонентам обещались вернуть полноценный интернет до 22 июня.

Как уточнили в компании, автосписание платы за услуги провайдера продолжится. При этом фирма пообещала сделать перерасчет позже.

«Даже при отрицательном балансе интернет будет работать, когда его починят», — сказал представитель «Орион телекома».

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