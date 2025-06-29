Баяндаевский район взял победу на фестивале «Сур-Харбан-2025»

В Иркутской области с большим успехом прошел традиционный культурно-спортивный праздник «Сур-Харбан», собравший рекордное количество участников и зрителей. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе правительства региона, абсолютным победителем соревнований стала команда Баяндаевского района, второе место заняли представители Осинского района, а третье — спортсмены из Боханского района.
— Основой древнего праздника Сур-Харбан являются национальные виды спорта бурятского народа: бурятская борьба, стрельба из национального лука, конный спорт, бурятские шахматы «шатар», и «шагай наадан» (национальная игра в кости), — сказал руководитель администрации УОБО Анатолий Прокопьев.
Масштабы праздника впечатляют: в красочном театрализованном представлении участвовало более 400 артистов, в конкурсе патриотической песни соревновались свыше 170 исполнителей, а спортивная программа объединила около 700 участников. По предварительным оценкам, за три дня мероприятия площадки «Сур-Харбана» посетило порядка 10 тысяч зрителей.