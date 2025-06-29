Баяндаевский район взял победу на фестивале «Сур-Харбан-2025»

Масштабы праздника впечатляют: в красочном театрализованном представлении участвовало более 400 артистов, в конкурсе патриотической песни соревновались свыше 170 исполнителей, а спортивная программа объединила около 700 участников. По предварительным оценкам, за три дня мероприятия площадки «Сур-Харбана» посетило порядка 10 тысяч зрителей.