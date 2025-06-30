Молодо-зелено. Найдите себя на фотографиях «Алых парусов»

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Погода и формат диктовали моду на кежуал, но и среди черных толстовок «Фонтанка» нашла тех, кто вас удивит.
Прыгали у сцены, уплетали хот-доги — у Зимнего, плакали и много-много фотографировались — на Дворцовой набережной. А за тем, как выпускники со всего города отрывались и провожали детство, подглядывала «Фонтанка».
Ищите на фотографиях себя и любуйтесь другими.
Как выпускники рассказывали, кем видят себя через 10 лет, смотрите в отдельной статье.
«Фонтанка» вела онлайн-трансляцию праздника.