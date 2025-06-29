Мошенники придумали новую схему обмана с автосервисами и запчастями

Зампред совета по развитию цифровой экономики при Совфеде, сенатор Артем Шейкин сообщил о новой схеме мошенников: они звонят клиентам автосервисов, представляясь сотрудниками, и требуют перевести деньги за запчасти.
Мошенники получают доступ к данным клиентов автосервисов и под видом владельцев автомобилей связываются с сервисом, чтобы узнать нужные запчасти и их стоимость. После этого они звонят клиентам, представляясь сотрудниками, и требуют срочно перевести деньги.
— Никогда не переводите деньги по звонку, даже если человек на том конце провода звучит убедительно, — рассказал Шейкин.
Отмечается, что оплата должна производиться только официальными способами: через кассу, сайт, приложение или счет от юридического лица. Сенатор добавил, что при подозрениях на мошенничество при переводе средств необходимо сразу обращаться в банк, полицию и информировать автосервис для проверки безопасности системы, передает ТАСС.
Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин предупредил россиян, что мошенники начали взламывать смартфоны якобы для переустановки ранее удаленных приложений из магазина приложений Apple. Он отметил, что россиян просят войти в учетную запись мошенника и ввести нужные им данные, чтобы приводит к блокировке гаджетов, за отмену которой просят заплатить крупную сумму денег.