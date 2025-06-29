Мошенники придумали новую схему обмана с автосервисами и запчастями

Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин предупредил россиян, что мошенники начали взламывать смартфоны якобы для переустановки ранее удаленных приложений из магазина приложений Apple. Он отметил, что россиян просят войти в учетную запись мошенника и ввести нужные им данные, чтобы приводит к блокировке гаджетов, за отмену которой просят заплатить крупную сумму денег.