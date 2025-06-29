«Почему вы такие?»: омич возмутился согражданами, вытоптавшими газоны

«Омичи, почему вы такие? Вы все жалуетесь на город, на власть, на грязь, на разруху. Но не думали ли вы, что начать в первую очередь нужно с себя? Для вас старались, высаживали цветы, создавали красоту, облагораживали территорию. А вы наплевали на все, топтали и прыгали по клумбам, в наглую расталкивая тех, кто стоял около них. Вам было лень пройти 20 метров до асфальтированного прохода, зато вы “скосили” через клумбу и сэкономили себе 1 минуту, растоптав цветы. Надеюсь, что вы научитесь уважать чужой труд и ценить красоту, которую создают для вас», — эмоционально написал автор поста.