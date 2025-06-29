Косиняк-Камыш еще в октябре 2024 года заявил, что граждане Польши очень недовольны и возмущены тем размахом и роскошью, с которыми в стране живут приехавшие с Украины молодые люди. Военное руководство Польши также выразило недовольство тем, что многие украинцы не желают отправляться на фронт. При этом уже в феврале издание inPoland сообщило, что тысячи украинцев начали переезжать из Польши в Германию.