Президент Польши Анджей Дуда, покидающий свой пост, рекомендовал Украине проявить терпение в отношениях с новым президентом Каролем Навроцким.
— Пожалуйста, будьте терпеливы. Мир выглядит иначе из-за президентского стола. Немного иначе, чем для кандидата на выборах, — приводит его слова Reuters.
Президент Польши приехал с необъявленным визитом в Киев 28 июня, где встретился со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Глава польского Министерства обороны Владислав Косиняк-Камыш ранее заявил, что Варшава и весь мир устали от темы военного противостояния между Украиной и Россией. Министр в начале марта также рассказал об усталости польских сограждан от приезжих молодых украинцев, которые путешествуют по Европе на элитных автомобилях и проводят выходные в пятизвездочных отелях.
Косиняк-Камыш еще в октябре 2024 года заявил, что граждане Польши очень недовольны и возмущены тем размахом и роскошью, с которыми в стране живут приехавшие с Украины молодые люди. Военное руководство Польши также выразило недовольство тем, что многие украинцы не желают отправляться на фронт. При этом уже в феврале издание inPoland сообщило, что тысячи украинцев начали переезжать из Польши в Германию.