Свадебное безумие миллиардера в Венеции дошло до финальной стадии

Финальная вечеринка завершила свадебную феерию, устроенную миллиардером Джеффом Безосом по случаю женитьбы на Лорен Санчес в Венеции. В субботу вечером состоялась вечеринка в Арсенале, бывшей средневековой верфи в восточном районе итальянского города.
Молодожены, основатель Amazon Джефф Безос и журналистка Лорен Санчес, в субботу покинули свой роскошный отель на Гранд-канале в Венеции, чтобы в последний раз повеселиться, завершив трехдневную свадебную феерию, усеянную звездами.
Как пишет The Guardian, 61-летний Безос и 55-летняя Санчес обменялись кольцами в пятницу вечером на маленьком острове Сан-Джорджо, расположенном по другую сторону моря от площади Сан-Марко, под пение Маттео Бочелли, сына итальянского тенора Андреа Бочелли.
Среди присутствующих были Билл Гейтс, Леонардо Ди Каприо, Орландо Блум, Том Брэди, королева Иордании Рания, Опра Уинфри, Крис Дженнер, Ким и Хлоя Кардашьян, а также Иванка Трамп и Джаред Кушнер.
Субботний вечерний бал, на который, по оценкам, было приглашено 200−250 гостей и который обошелся в 50 миллионов долларов, должен был состояться в Арсенале, бывшей средневековой верфи в восточном районе Лагун-сити.
В субботу около 1000 человек выступили против этого мероприятия — группы активистов и местных жителей, которые возражали против свадьбы и против того, чтобы Венеция была «упакована в подарочную упаковку» для сверхбогатых людей.
Некоторые гости были замечены выходящими из отеля Gritti Palace в центре Венеции в пижамах, иногда под яркими халатами, прежде чем сесть на небольшие лодки, чтобы добраться до места проведения вечеринки.
Безос и Санчес придерживались более сдержанного стиля, констатирует The Guardian. На «молодом» были черная рубашка и костюм, а на невесте — нежно-розовое платье с открытыми плечами. Они поцеловались на яхте, здороваясь с окружающими.
На церемонии невеста была одета в платье с высоким воротом и вуалью из тюля и кружев от Dolce & Gabbana, которое, как она рассказала журналу Vogue, было создано по мотивам платья Софи Лорен, в котором она выходила замуж за Кэри Гранта в фильме 1958 года «Плавучий дом».
На Санчес также была пара бриллиантовых сережек от Dolce & Gabbana, которые, согласно Vogue, ей одолжили в соответствии с традицией, согласно которой невесте приносит удачу носить что-то чужое.
Джефф Безос, занимающий четвертое место в мировом списке миллиардеров по версии Forbes, надел черный смокинг и галстук-бабочку поверх белой рубашки.
Пятничная церемония не имела юридического статуса по итальянскому законодательству, сообщил агентству Reuters высокопоставленный чиновник мэрии, предположив, что пара, возможно, ранее официально поженилась в Соединенных Штатах, чтобы избежать бюрократии, связанной с итальянским браком.
В то время как некоторые жители и активисты выступали против гульбы Безоса как символа неравенства и высокомерия, венецианские бизнесмены и политические лидеры приветствовали роскошную свадьбу, назвав ее важным стимулом для местной экономики.
«Те, кто протестует, противоречат истории Венеции, которая является историей отношений, контактов и бизнеса», — заявил мэр Луиджи Бруньяро агентству Рейтер.
«Безос воплощает венецианский менталитет. Он больше венецианец, чем протестующие», — сказал правоцентристский мэр, добавив, что надеется, что Безос, пожертвовавший 3 миллиона евро местным учреждениям, вернется в город, чтобы заняться бизнесом.
Бруньяро сказал, что Безос не выдвигал никаких условий для проведения своих свадебных торжеств в Венеции, и мэрия узнала о его пожертвованиях только после того, как они были сделаны.
Как напоминает The Guardian, Джефф Безос, исполнительный директор Amazon, обручился с Санчес в 2023 году, через четыре года после распада своего 25-летнего брака с писательницей и филантропом Маккензи Скотт.