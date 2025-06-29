Свадебное безумие миллиардера в Венеции дошло до финальной стадии

На церемонии невеста была одета в платье с высоким воротом и вуалью из тюля и кружев от Dolce & Gabbana, которое, как она рассказала журналу Vogue, было создано по мотивам платья Софи Лорен, в котором она выходила замуж за Кэри Гранта в фильме 1958 года «Плавучий дом».