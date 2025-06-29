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Владимир Путин обозначил приоритеты кораблестроения

Путин назвал приоритетом для РФ наращивание группировки атомных ледоколов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин в поздравлении работникам и ветеранам судостроительной отрасли обозначил ключевые задачи кораблестроения.

«Особый приоритет — наращивание группировки универсальных атомных ледоколов, судов ледового класса, необходимых для круглогодичной навигации по Трансарктическому транспортному коридору и Северному морскому пути», — говорится в документе.

Глава государства рассчитывает, что весомый вклад в эту работу внесет Объединенная судостроительная корпорация, а также другие компании и предприятия.

Среди других задач:

обновление действующих и создание новых производственных мощностей;освоение конкурентных технологий;углубление международной кооперации;подготовка квалифицированных кадров.

Путин подчеркнул, что развитие судостроения оказало огромное влияние на становление России как морской державы, открыло возможности для укрепления ее экономического, промышленного, оборонного и научного потенциала.

Президент пожелал кораблестроителям успехов на благо Отечества.