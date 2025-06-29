В Ростове во время ночного рейда полиция остановила уличных гонщиков

Кроме того, во время ночного рейда водитель «Мерседеса» привлек внимание автоинспекторов слишком громкой выхлопной системой. Когда его остановили, то выяснилось, что на автомобиле установлены подложные регистрационные знаки. Также правоохранители усомнились в подлинности идентификационного номера кузова и двигателя. Машину забрали на специализированную стоянку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.