В Ростове во время ночного рейда полиция остановила уличных гонщиков

В Ростове полиция провела ночной рейд и пресекла больше полусотни нарушений ПДД. Об этом сообщает пресс-служба донского главка МВД.
Тридцать автовладельцев правоохранители привлекли к ответственности за нарушение правил тонировки, двоих дрифтеров — за повреждение дорог, еще десять водителей — за превышение допустимого уровня шума.
Также госавтоинспекторы устанавливают участников «шумных» заездов в Александровке — на проспекте 40-летия Победы. Гонщиков вычислили по социальным сетям.
Кроме того, во время ночного рейда водитель «Мерседеса» привлек внимание автоинспекторов слишком громкой выхлопной системой. Когда его остановили, то выяснилось, что на автомобиле установлены подложные регистрационные знаки. Также правоохранители усомнились в подлинности идентификационного номера кузова и двигателя. Машину забрали на специализированную стоянку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.