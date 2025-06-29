Лукашенко обратился к белорусской молодежи, сказав о серьезных решениях

Еще Лукашенко сказал, что обеспечит процветание республики. И, напутствуя молодых людей, заметил, что, где бы они ни нашли приложение своим талантам, но должны знать, что только добросовестный труд каждого из них обеспечит развитие и процветание Беларуси.