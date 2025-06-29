Лукашенко обратился к белорусской молодежи, сказав о серьезных решениях

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил юношей и девушек страны с Днем молодежи и студенчества, сообщила пресс-служба президента.
В воскресенье, 29 июня, главой страны в адрес белорусской молодежи были направлены поздравления. Обратившись к юношам и девушкам, Александр Лукашенко подчеркнул, что молодость является особым временем, в том числе он сказал о серьезных решениях.
— Время первых серьезных решений и выбора жизненного пути, когда мечты о будущих победах и успехах воплощаются в желании нести пользу Отечеству, созидать во имя мира и согласия на родной земле, — говорится в поздравлении.
Еще Лукашенко сказал, что обеспечит процветание республики. И, напутствуя молодых людей, заметил, что, где бы они ни нашли приложение своим талантам, но должны знать, что только добросовестный труд каждого из них обеспечит развитие и процветание Беларуси.
Белорусский президент посоветовал белорусской молодежи смотреть в мир смело и уверенно. А проторенным дорогам предпочитать энергию творчества и новых идей.
— Вам определять стратегию нашего общего завтра, — констатировал лидер Беларуси.
Ранее Александр Лукашенко заявил, что нужно отбросить деструктивную повестку, навязываемую золотым миллиардом.