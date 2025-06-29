Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Порывистый ветер, кратковременные дожди, температура воздуха до плюс 22 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.
«Сегодня на погоду столицы окажет влияние приближающийся с севера циклон, и связанная с ним система атмосферных фронтов. В такой ситуации в регионе облачно, в начале дня с прояснениями. Во второй половине дня кратковременные дожди. Температура воздуха плюс 20 — плюс 22, по области плюс 18 — плюс 23», — рассказал Леус.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5−10 метров в секунду, днем порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 730 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы.
«В понедельник временами дожди, ночью плюс 10 — плюс 12, днём плюс 15 — плюс 17», — добавил Леус.