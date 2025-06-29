Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

«Сегодня на погоду столицы окажет влияние приближающийся с севера циклон, и связанная с ним система атмосферных фронтов. В такой ситуации в регионе облачно, в начале дня с прояснениями. Во второй половине дня кратковременные дожди. Температура воздуха плюс 20 — плюс 22, по области плюс 18 — плюс 23», — рассказал Леус.