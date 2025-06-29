Европейская страна ввела запрет на курение на пляжах и в парках

Запрет, который вступает в силу через день после его публикации в официальном правительственном вестнике в субботу, также коснется автобусных остановок и районов в непосредственной близости от библиотек, плавательных бассейнов и школ. Это правило вводится за неделю до начала школьных каникул во Франции, чтобы немедленно защитить детей от курения на пляже.