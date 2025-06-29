Европейская страна ввела запрет на курение на пляжах и в парках

Франция вводит запрет на курение на пляжах и в парках в качестве шага к «поколению, свободному от табака». Согласно новым правилам, любой, кто закурит сигарету на пляже или в общественном парке с воскресенья, будет нарушать закон.
Любой, кто закурит сигарету на пляже или в общественном парке во Франции, с воскресенья будет нарушать закон в соответствии с новыми правилами, направленными на защиту детей от опасностей пассивного курения, пишет The Guardian.
Запрет, который вступает в силу через день после его публикации в официальном правительственном вестнике в субботу, также коснется автобусных остановок и районов в непосредственной близости от библиотек, плавательных бассейнов и школ. Это правило вводится за неделю до начала школьных каникул во Франции, чтобы немедленно защитить детей от курения на пляже.
Однако, к разочарованию некоторых антитабачных активистов, запрет не распространяется на террасы баров и ресторанов, где многие французы по-прежнему с удовольствием курят. Антитабачники также недовольны тем, что запрет не распространяется на электронные сигареты.
Первоначально предполагалось, что правила вступят в силу во вторник после предыдущего заявления министерства здравоохранения, но публикация в официальном бюллетене означает, что теперь это перенесено на воскресенье.
Людям также не разрешено курить в радиусе 10 метров от школ, плавательных бассейнов, библиотек и других мест, где курение может причинить вред несовершеннолетним.
Министерство здравоохранения Франции заявило, что вскоре будет опубликован знак, используемый для обозначения таких зон.
Нарушителям запрета может грозить штраф в размере от 135 евро до максимальной суммы в 700 евро, пишет The Guardian.
«Табак должен исчезнуть из мест, где есть дети. Парк, пляж, школа — это места, где можно играть, учиться и дышать. Не для курения», — заявила министр здравоохранения и по делам семьи Катрин Вотрен.
Это еще один шаг «на пути к поколению, свободному от табака», добавила она, на который Франция нацелена с 2032 года.
Ив Мартине, президент Национального комитета по борьбе с курением (CNCT), сказал, что запрет был «шагом в правильном направлении, но остается недостаточным», раскритиковав продолжающееся разрешение курить на террасах кафе.
«Министр указывает на защиту детей», но дети «тоже ходят на террасы», — подчеркивает Мартине, который является пульмонологом. Он посетовал на отсутствие в тексте упоминания об электронных сигаретах, заявив, что ароматизаторы используются для «привлечения молодежи».
Но Франк Дельво, президент Союза гостиничных предприятий (UMIH) Парижского региона, сказал, что запрет на курение на террасах кафе «только решит проблему, потому что люди, находящиеся на террасах, будут курить рядом с этими заведениями».
Франк Труэ из ассоциации гостиничного бизнеса и ресторанов Франции (GHR) считает, что «курильщики и некурящие могут сосуществовать» на террасах, «последних местах веселья и свободы».
Согласно официальным данным, во Франции пассивное воздействие табачного дыма является причиной от 3000 до 5000 смертей в год.
По данным французского агентства по борьбе с зависимостью OFDT, курение во Франции неуклонно сокращается, и его распространенность «является самой низкой за всю историю с 2000 года».
По информации агентства, менее четверти взрослых в возрасте от 18 до 75 лет сообщили о ежедневном курении в 2023 году. Курение является причиной 75 000 смертей в год во Франции и, опять же, по данным OFDT, обходится обществу в 156 миллиардов евро ежегодно, учитывая такие факторы, как потеря жизней, качество жизни, производительность труда, профилактика, правоохранительная деятельность и здравоохранение.
Согласно недавнему опросу общественного мнения, 62% французов выступают за запрет курения в общественных местах.