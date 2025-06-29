Госсекретарь США отреагировал на призыв в Иране арестовать и казнить главу МАГАТЭ Гросси

Ранее парламент Ирана принял проект закона о приостановке сотрудничества Тегерана с МАГАТЭ. Теперь сотрудники агентства могут посещать Иран, только если речь идет об обеспечении безопасности ядерных объектов. Однако даже в этом случае им необходимо согласие Совбеза исламской республики.