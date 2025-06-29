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Госсекретарь США отреагировал на призыв в Иране арестовать и казнить главу МАГАТЭ Гросси

Рубио назвал призыв в Иране арестовать и казнить главу МАГАТЭ неприемлемым.

Источник: Комсомольская правда

Госсекретарь США Марко Рубио осудил призывы Ирана к аресту и казни гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси.

«Призывы в Иране к аресту и казни генерального директора МАГАТЭ Гросси неприемлемы и должны быть осуждены», — написал госсекретарь на своей странице в Х.

По его словам, США поддерживают «важную работу» МАГАТЭ, связанную с проверкой и мониторингом в Иране, а также «высоко оценивает преданность делу и профессионализм генерального директора и сотрудников агентства».

Таким образом Рубио отреагировал на материал газеты Kayhan, согласно которому главу МАГАТЭ якобы собираются казнить после прибытия в Иран. Гросси обвиняют в шпионаже в пользу «Моссада».

Ранее парламент Ирана принял проект закона о приостановке сотрудничества Тегерана с МАГАТЭ. Теперь сотрудники агентства могут посещать Иран, только если речь идет об обеспечении безопасности ядерных объектов. Однако даже в этом случае им необходимо согласие Совбеза исламской республики.

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