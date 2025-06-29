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Таша Белая решила отправиться в прошлое: видео

Певица, модель, актриса и телеведущая Таша Белая посетовала на то, что в наше время слабой половине человечества не хватает женственности.

Певица, модель, актриса и телеведущая Таша Белая посетовала на то, что в наше время слабой половине человечества не хватает женственности. Рутинная работа поглощает и женщина забывает о том, какая она должна быть. Поэтому телеведущая, которая ранее занималась сама своим гардеробом, наняла стилиста. Теперь дизайнер будет погружать телеведущую в мир 50-годов, где женщина своей изысканностью поражала воображение мужчин и становилась истинной леди.