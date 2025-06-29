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Тренер «Акрона» Тедеев высказался о продлении контракта с капитаном Савичевым

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев поделился мнением о подписании нового контракта с капитаном команды Константином Савичевым.

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев поделился мнением о подписании нового контракта с капитаном команды Константином Савичевым.

По словам Тедеева, Савичев очень опытный игрок, он является примером для молодых. Тренер рад, что они будут двигаться вместе и дальше.

Напомним, что Савичев играет за красно-черных уже 4 года. За это время он провел 135 матчей и забил 11 голов.

Ранее бизнесмен и владелец «Акрона» Павел Морозов объявил, что в команде появятся 5−6 новых игроков.

Также, стало известно, что на еще один сезон в клубе останется Артем Дзюба.

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