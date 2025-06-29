Российские ученые впервые клонировали редкое краснокнижное растение и сохранили его

На природных территориях Москвы обитает около 200 видов бабочек, из них 94 занесены в Красную книгу столицы. Например, в прошлом году капустницу зафиксировали в национальном парке «Лосиный Остров», парках «Сокольники», «Останкино», «Кусково», «Битцевский лес» и на других природных территориях.