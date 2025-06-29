Российские ученые впервые клонировали редкое краснокнижное растение и сохранили его

В Институте физиологии растений имени Тимирязева Российской академии наук сообщили, что ученые занялись спасением редкого растения костус, занесенного в Красную книгу. Этот вид, также известный как доломия костус, оказался на грани исчезновения из-за чрезмерного сбора.
Специалисты применили метод микроразмножения в лабораторных условиях — клонирование in vitro. Взяв небольшой фрагмент растения, они смогли вырастить множество его копий, тем самым сохранив вид от исчезновения.
Российские ученые впервые успешно клонировали костус, что открывает новые возможности для сохранения и восстановления популяции этого редкого растения.
Теперь специалисты надеются, что разработанная технология станет основой для промышленного культивирования костуса и позволит создавать лекарственные препараты на его основе, передает Наука XXI.
На природных территориях Москвы обитает около 200 видов бабочек, из них 94 занесены в Красную книгу столицы. Например, в прошлом году капустницу зафиксировали в национальном парке «Лосиный Остров», парках «Сокольники», «Останкино», «Кусково», «Битцевский лес» и на других природных территориях.